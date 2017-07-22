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В Средней Елюзани детсад и школа начнут работу под одной крышей

11:05 | 22.07.2017 | Образование

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Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Сразу два образовательных учреждения — рассчитанный на 150 воспитанников детский сад и школа на 200 мест — начнут работу в новом здании, торжественное открытие которого состоялось в Средней Елюзани Городищенского района Пензенской области в субботу, 22 июля.

В Средней Елюзани детсад и школа начнут работу под одной крышей

Фото: Pnzreg.ru

В числе почетных гостей в церемонии приняли участие губернатор Иван Белозерцев и глава Татарстана Рустам Минниханов, который прибыл в село на VIII всероссийский Сабантуй.

Как отметил Иван Белозерцев, необходимость в строительстве подобного учреждения назрела давно.

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«Данный вопрос не раз поднимался на наших встречах с активом села. Важно, чтобы дети получали государственный стандарт образования, необходимый для их будущего. Хочу пожелать им счастья и здоровья», — сказал он на церемонии открытия.

В свою очередь Рустам Минниханов пояснил, что много слышал о Средней Елюзани и всегда хотел ее посетить.

«Сегодня, в день проведения всероссийского сельского Сабантуя, нам представилась такая возможность. Сейчас мы присутствуем на церемонии открытия замечательной школы и детского сада. Дети — это самое главное. Поэтому очень важно создавать необходимые условия для получения качественного образования», — цитирует главу Татарстана пресс-служба правительства республики.
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