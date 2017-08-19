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В Пензе первоклассникам из малообеспеченных семей подарили ранцы

10:06 | 19.08.2017 | Образование

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Пенза, 19 августа 2017. PenzaNews. Ранцы и школьные принадлежности вручены в Пензе будущим первоклассникам из малообеспеченных семей в ходе праздников, организованных в преддверии учебного года.

В Пензе первоклассникам из малообеспеченных семей подарили ранцы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, одно из таких мероприятий провели сотрудники комплексного центра социальной помощи семье и детям вместе с представителями молодежного центра «Юность».

«На него были приглашены семьи с детьми-инвалидами, малообеспеченные и многодетные семьи, состоящие на учете в центре», — пояснили в администрации Пензы.

В пресс-службе добавили, что еще одно тематическое мероприятие состоялось в Ленинском районе на базе городской библиотеки №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина.

«Собравшимся на районных праздниках была представлена интересная игровая программа», — отметили в мэрии.
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