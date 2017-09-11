«Школа русского языка» возобновит занятия в Пензе 16 сентября Образование

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Пятый сезон некоммерческого просветительского проекта «Школа русского языка» стартует в Пензе 16 сентября.

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Организатором и ведущей занятий, направленных на повышение уровня функционально-речевой грамотности, выступает доцент кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» Пензенского государственного университета Людмила Гурьянова. Кроме вуза в реализацию проекта включены интеллектуальный парк «Академия» и библиотека имени В. Г. Белинского.

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В течение периода с сентября по июнь запланированы, в частности, встречи, посвященные истории русского языка и выдающимся лингвистам, знакомству с новинками научной литературы и словарями, диктанты и тесты.

Темой первого занятия, которое пройдет в библиотеке имени В.Г. Белинского в 14.00, станет речь культурного человека. Следующее будет посвящено достижению ее выразительности. Также в ходе уроков будут рассмотрены особенности общения, правильность и чистота речи.

Ряд встреч будет отведен подготовке к акции по проверке грамотности «Тотальный диктант», его написанию и работе над ошибками, сообщается в группе просветительского проекта «ВКонтакте».