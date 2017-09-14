Троим осужденным по делу о злоупотреблениях в ПензГТУ разрешили преподавать Образование

Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд удовлетворил апелляционные жалобы Марии Корчагиной, Евгения Вострокнутова и Аллы Новиковой, приговоренных к 1,5 годам лишения свободы условно в рамках дела о злоупотреблениях в Пензенском государственном технологическом университете с лишением права заниматься педагогической деятельностью в течение года, в части отмены дополнительного наказания.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, таким образом, троим доцентам кафедр, признанным виновными в пособничестве, теперь разрешено преподавать.

Она напомнила, что Октябрьский районный суд приговорил ректора ПензГТУ Василия Моисеева к 5 годам лишения свободы условно, а троих заведующих кафедрами — к 2 годам.

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«Приговор вступил в законную силу», — подчеркнула собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Василию Моисееву вменялась организация незаконной деятельности, связанной с предоставлением студентам за вознаграждение выпускных квалификационных и дипломных работ, а также обеспечением их дальнейшей успешной защиты.

Также он обвинялся в растрате денежных средств путем приобретения за счет учреждения лекарственных средств для личных целей и оплаты своих санаторно-курортных расходов.

Кроме того, Василий Моисеев давал указания на выплату подчиненным премий в повышенном размере и после этого организовывал сбор не менее 8% от полученных ими сумм.

Василий Моисеев возместил ПензГТУ причиненный ущерб.