Пензенские власти рассчитывают получить федеральные средства на строительство трех школ Образование

Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Средства из федерального бюджета планируется получить на строительство трех школ — в селе Бессоновка на 550 мест, в Нижнем Ломове на 550 мест и микрорайоне «Эко-квартал» города Пензы на 1 тыс. 100 мест — по итогам конкурсного отбора. Об этом сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

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«По «Эко-кварталу» готовится проектно-сметная документация», — пояснил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 2 октября.

Александр Воронков добавил, что в 2018 году планируется освоить 10 млн. 884 тыс. рублей по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» на завершение реконструкции школы в селе Рамзай.

«[Будет отремонтирована] полностью школа — фасад, кровля, перекрытия», — уточнил министр.

По его словам, в настоящее время учреждение загружено не на полную мощность.

В связи с этим губернатор Иван Белозерцев предложил организовать в ней группы детского сада.

«Там микрорайон [«Чистые пруды»] мы будем развивать по ипотечному кредитованию — тот микрорайон который у нас был заморожен из-за известных событий недобросовестного подрядчика. […] Там нужны места в детском садике», — пояснил глава региона.