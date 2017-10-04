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Пензенские гимназии №6 и №44 вошли в число 500 лучших школ России

17:10 | 04.10.2017 | Образование

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Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Гимназии №6 и №44 города Пензы вошли в число 500 образовательных организаций России, продемонстрировавших высокие результаты в 2016–2017 учебном году. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, составленного Московским центром непрерывного математического образования при содействии Минобрнауки РФ.

Пензенские гимназии №6 и №44 вошли в число 500 лучших школ России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Возглавил список президентский физико-математический лицей №239 Санкт-Петербурга. В тройку лучших также вошли действующий в Саранске республиканский лицей для одаренных детей и московская школы №179.

По словам заместителя председателя правительства России Ольги Голодец, данный рейтинг является важнейшим инструментом признания заслуг учительства.

«За прошедшие пять лет мы набрали хороший уровень профессионализма [...]. Чем замечателен рейтинг? Он базируется на объективных результатах, тут нет субъективных оценок, это формирует доверие общества», — отметила она в ходе презентации результатов проведенного анализа.

В свою очередь министр образования и науки РФ Ольга Васильева высказала мнение, что данный список является ярким примером успешного развития независимой общественной оценки качества российского образования.

«Рейтинг заслуживает общественного признания не как инструмент сравнения и соревнования, а как инструмент выявления интересных успешных практик распространения лучшего опыта в масштабах страны», — пояснила она.

По словам министра, количество пороговых баллов увеличивается с каждым годом.

«Если топ-25 — это те школы, которые работают с самыми талантливыми ребятами региона, чаще всего это интернаты, то топ-500 и топ сельских школ-300 — это школы, в которых нет специального конкурсного отбора. Они работают в обычных условиях. Их успех — это успех эффективного управления и всей работы школы», — сказала Ольга Васильева.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки России, в этом году в топ-500 вошли учреждения 72 регионов, тогда как в прошлом их насчитывалось 71.

Ранее образовательные организации Пензенской области уже были отмечены по результатам аналогичного исследования: в 2014 году в топ-500 школ России вошли гимназии №6, №44 и лицей для одаренных детей; в 2015 — гимназия №6 и губернский лицей-интернат; в 2016 — гимназия №44 и губернский лицей-интернат.
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