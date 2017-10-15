В Пензе с 15 октября изменились условия внесения платы за питание школьников Образование

Пенза, 15 октября 2017. PenzaNews. Родители учащихся Пензы будут пополнять карты, выпущенные в рамках системы «Электронная школа», в соответствии с новыми тарифами, которые начали действовать в Пензе 15 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте проекта.

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Внести деньги без комиссии теперь можно лишь двумя способами: при использовании наличных — в офисе муниципального предприятия «Арцис», которое является оператором проекта; а также через систему «kuzbank-онлайн» банка «Кузнецкий».

При использовании терминалов банка «Кузнецкий» в школах, а также при оплате наличными в офисе учреждения будет взиматься комиссия в размере 1% от суммы платежа, но не менее 10 рублей.

Такая же комиссия — 1%, но не менее 10 рублей — будет действовать при внесении денег через терминалы ООО «Пензенский платежный центр» («Пензаплат»), одним из учредителей которого является дочь бывшего губернатора области Наталья Бочкарева.

Наиболее невыгодные условия предлагает Сбербанк — при внесении наличных через банкоматы или с помощью операционистов в офисах комиссия составит 3% от суммы платежа, но не менее 30 рублей. Чуть ниже — в размере 2,5% — она будет при оплате картой у операциониста банка. При использовании услуги «Автоплатеж», системы «Сбербанк онлайн» или при оплате картой в банкомате комиссия составит 1% от суммы платежа.

Автоматизированная система оплаты и учета школьного питания «Электронная школа» начала внедряться в Пензе с сентября 2013 года. Соответствующее постановление городской администрации подписал Роман Чернов, который на тот момент занимал пост мэра, а теперь является управляющим директором ООО «ТНС энерго Пенза».

Специализированным оператором системы было назначено МУП «Арцис» во главе с Юрием Анфаловым. Предприятию было поручено как обеспечить изготовление карт «Электронная школа», так и организовать оснащение учебных заведений техническими средствами для их приема и обслуживания.

Разработчиком системы стало акционерное общество «Оператор электронного правительства», возглавляемое бизнесменом Олегом Звоновым, который в декабре 2014 года заявил, что «бюджетных денег в проекте нет», а срок его окупаемости составляет 5 лет.

31 марта 2015 года Юрий Кривов, сменивший Романа Чернова на посту мэра Пензы, подписал постановление, в соответствии с которым пилотный проект «Электронная школа» был признан успешно завершенным и запущенным в стадию промышленной эксплуатации.

Согласно сведениям, размещенным на сайте проекта, комплексное и буфетное питание организовано в рамках системы «Электронная школа» в 57 учреждениях Пензы.

На том же интернет-ресурсе уточняется, что терминалы компании «Пензаплат» установлены в 53 школах, лицеях и гимназиях, банка «Кузнецкий» — в 18 учреждениях образования. В некоторых размещено оба терминала.