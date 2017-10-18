Симагин сменил Егорова в должности проректора ПГУ по информполитике и внешним связям Образование

Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Второй секретарь обкома КПРФ, бывший депутат Госдумы России Владимир Симагин назначен на должность проректора Пензенского государственного университета по информационной политике и внешним связям. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе обкома Компартии РФ.

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Ранее эту должность занимал депутат Законодательного собрания Пензенской области Сергей Егоров.

Как пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ПГУ, он освободил пост проректора в связи с переходом на работу заместителем председателя Заксобрания области, осуществляющим полномочия на профессиональной постоянной основе.

Биография

Симагин Владимир Александрович

В университете отметили, что Владимир Симагин приступит к работе в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Владимир Симагин является членом КПРФ с декабря 1992 года. Весной 2017 года был избран членом Центрального комитета партии.

В 2015 году участвовал в выборах губернатора Пензенской области и получил в свою поддержку 52 тыс. 955 голосов, что составило 7,75%. Победу тогда одержал Иван Белозерцев, за которого проголосовало абсолютное большинство избирателей — более 86% при явке в 62%.