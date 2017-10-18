Первый детский технопарк «Кванториум НЭЛ» в Пензе планируется открыть в декабре Образование

Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Открытие первого детского технопарка «Кванториум НЭЛ» в Пензе намечено на декабрь. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил руководитель учреждения Денис Тимирбаев.

Фото: Pnzreg.ru

«Сейчас ведутся организационно-оформительские работы, в том числе и получение лицензии», — пояснил он.

По словам Дениса Тимирбаева, для школьников уже проводятся экскурсии по технопарку, где им показывают современное оборудование и робототехнические комплекты.

«Следующее ознакомительное мероприятие намечено на конец октября, после 25-го [числа]», — отметил он, добавив, что наряду с экскурсиями на базе учреждения организуют мастер-классы профориентационной направленности.

Денис Тимирбаев уточнил, что в рамках предварительной записи в технопарк поступило около 200 заявок от школьников и студентов в возрасте от 7 до 18 лет.

«Отобрано 97», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в рамках ознакомительного мероприятия, которое состоялось в минувший вторник, 17 октября, с основными направлениями работы учреждения ознакомились более 150 учеников школ Пензы и их родители.

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В Пензе открыта предварительная запись в детский технопарк «Кванториум НЭЛ»

Детский технопарк «Кванториум НЭЛ» располагается в Пензе на базе технопарка высоких технологий «Рамеев».

Его учредителями выступили департамент государственного имущества Пензенской области, министерство образования региона, ЗАО «НПП «МедИнж», ООО «Центр молодежного инновационного творчества «Нанолаб» и ООО «МедИнтелл». Региональный координатор его создания — министерство образования Пензенской области, оператор, ответственный за работу учреждения — губернский лицей.

В «Кванториуме» будет реализовано шесть направлений детского технического творчества: «БиоКвант» — био- и нейротехнологии, генная инженерия, бионика, «НаноКвант» — нанотехнологии, «РобоКвант» — робототехника, «IT-Квант» — программирование, виртуальная и дополненная реальность, «Промышленный дизайн», а также «ХайТек» — инженерия и изобретательство, промышленная робототехника.

На создание детского технопарка из федерального и регионального бюджетов было выделено более 79 млн. рублей.