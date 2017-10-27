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Фирме «Пензаплат» рекомендовано отказаться от взимания 10 рублей при пополнении карт

10:50 | 27.10.2017 | Образование

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Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Власти Пензы рекомендовали компании «Пензаплат» рассмотреть возможность отказаться от взимания комиссии в размере не менее 10 рублей при каждом внесении денег на питание учащихся через терминалы в школах. Об этом сообщил начальник управления образования города Юрий Голодяев.

Фирме «Пензаплат» рекомендовано отказаться от взимания 10 рублей при пополнении карт

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На данный момент ответа от них не получили, у них руководство в Москве», — пояснил он в ходе 38-й очередной сессии гордумы в пятницу, 27 октября.

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По словам Юрия Голодяева, вместе с тем достигнута договоренность с банком «Кузнецкий», что он предложит всем клиентам оформление социальных банковских карт.

«[Предусмотрено] бесплатное бескомиссионное перечисление за любые платежи — хоть за коммунальные услуги, хоть по картам питания», — подчеркнул он.

Начальник управления образования пояснил, что родителям не придется массово посещать офис учреждения, поскольку при наличии соответствующей заявки представитель банка сможет приехать в школы и выдать карты там.
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