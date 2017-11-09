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Олег Ягов и Дмитрий Артамонов вошли в состав совета ректоров вузов Пензенской области

08:45 | 09.11.2017 | Образование

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Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов и первый проректор Пензенского государственного университета Дмитрий Артамонов вошли в состав совета ректоров вузов региона. Об этом сообщает пресс-служба ПГУ.

Олег Ягов и Дмитрий Артамонов вошли в состав совета ректоров вузов Пензенской области

Фото: Pnzgu.ru

Они приняли участие в очередном заседании совета в минувшую среду, 8 ноября, на котором были рассмотрены вопросы профилактики экстремизма и межнациональных конфликтов в молодежной среде, а также коррупции.

Ректор ПГУ, председатель совета ректоров Александр Гуляков призвал собравшихся обратить особое внимание на вопрос, касающийся экстремизма.

«От экстремизма до терроризма — один шаг», — подчеркнул он.

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Говоря о коррупции, ректор отметил, что этому явлению нет места в академической среде.

«Влиять на ситуацию в наших силах. Главное — быть принципиальными в этом вопросе», — сказал Александр Гуляков.

По итогам обсуждения было принято решение об усилении индивидуальной профилактической работы с обучающимися и сотрудниками университетов.

В завершение заседания Олег Ягов сообщил, что губернатор Иван Белозерцев планирует встретиться с коллективами образовательных организаций и обсудить с ними повышение роли университетов в социально-экономическом развитии региона.
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