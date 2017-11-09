В Пензе прокуратура выявила нарушения при введении комиссии по картам «Электронная школа» Образование

Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры выявили нарушения в действиях МУП «Арцис», образовательных организаций, ООО «Пензенский платежный центр» («Пензаплат») и мэрии в результате проверки законности взимания комиссии при пополнении лицевых счетов карт «Электронная школа» на оплату услуг питания учащихся.

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«Согласно условиям публичного договора, которые принимают родители учащихся, МУП «Арцис» в течение всего срока действия этого соглашения предоставляет пользователю базовый (бесплатный) пакет услуг, включающий доступ к автоматизированной системе оплаты и учета школьного питания с использованием карты в общеобразовательном учреждении, а также беспроцентное пополнение ее лицевого счета в платежных терминалах, установленных в школах», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что в настоящее время «Арцис» не исполняет условия договоров в части обеспечения беспроцентного пополнения лицевого счета карты в платежных терминалах в школах.

«Привлеченный МУП «Арцис» в качестве платежного субагента ООО «Пензенский платежный центр», которому за услуги уже перечислялся определенный процент от объема операций, с 15 октября 2017 года установил комиссию за пополнение карт «Электронной школы» через терминалы в размере 1%, но не менее 10 рублей. Узнав об этом, ни одна из образовательных организаций города не приняла мер к понуждению МУП «Арцис» исполнить свои обязательства по договорам», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что мэрия, являющаяся учредителем МУП «Арцис», контролирующая деятельность управления образования Пензы и школ, также не приняла мер по недопущению и пресечению нарушений законодательства.

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«Таким образом, в действиях МУП «Арцис», образовательных организаций Пензы, ООО «Пензенский платежный центр» и администрации города усматриваются признаки нарушения законодательства о защите конкуренции», — пояснила она.

По словам старшего помощника прокурора, информация о нарушении антимонопольного законодательства направлена в управление ФАС России по Пензенской области.

«В целях устранения выявленных нарушений внесены представления в МУП «Арцис» и главе администрации Пензы. Они находятся на рассмотрении», — резюмировала собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект «Электронная школа», оператором которого назначено МУП «Арцис», реализуется с 2013 года.

Новые тарифы на пополнение карт, выпущенных в рамках системы «Электронная школа», начали действовать в Пензе с 15 октября 2017 года.