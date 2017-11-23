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Банк «Авангард» предложил свои карты для оплаты питания школьников Пензы

19:58 | 23.11.2017 | Образование

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Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Управляющий офисом банка «Авангард» в Пензе Игорь Дмитриевский предложил мэру Виктору Кувайцеву рассмотреть возможность использования карт кредитно-финансового учреждения при организации питания в школах города.

Банк «Авангард» предложил свои карты для оплаты питания школьников Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

В качестве основного преимущества он назвал беспроцентное зачисление средств на карту школьника.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам изучить предложение и попробовать применить его на практике в двух пензенских школах.

С 2013 года в Пензе реализуется проект «Электронная школа», оператором которого является МУП «Арцис».

С 15 октября 2017 года начали действовать новые тарифы на пополнение карт, выпущенных в рамках проекта.

В частности, платежный субагент — ООО «Пензенский платежный центр» («Пензаплат») — установил комиссию за пополнение карт через терминалы в размере 1%, но не менее 10 рублей. Прокуратура сочла это нарушением, так как в заключаемых с родителями договорах есть условие о беспроцентном пополнении лицевого счета карты в терминалах, установленных в школах.
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