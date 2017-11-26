Мэр Пензы отметил положительную динамику строительства школы на Шуисте
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Пенза, 26 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который совершил объезд строящихся социально значимых объектов утром в воскресенье, 26 ноября, отметил положительную динамику возведения школы в микрорайоне Шуист.
Фото: Penza-gorod.ru
Начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов проинформировал мэра о том, что ежедневно на объекте трудятся более 100 человек.
По его словам, работы ведутся в соответствии с графиком.
В свою очередь вице-мэр Магомед Агамагомедов сообщил, что на данном этапе осуществляются кладка внутренних перегородок и заполнение проемов.
Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам не ослаблять контроль за ходом строительства.
«Работа в выбранном режиме вселяет уверенность в том, что к назначенному сроку объект будет готов», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.
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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый камень в основание новой школы в микрорайоне Шуист города Пензы на 660 мест был заложен 30 августа 2017 года. Завершить строительство планируется в III квартале 2018 года.
Число этажей здания, площадь которого превысит 11 тыс. кв. метров, будет варьироваться от одного до четырех.
На территории учреждения планируется построить две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, мини-футбольное поле, круговую беговую дорожку. Также будут установлены уличные тренажеры, и оборудованы игровые площадки.
В школе смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата.