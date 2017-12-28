В Пензенской области чемпионат профмастерства WorldSkills Russia пройдет 22–26 января Образование

Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia состоится в Пензенской области с 22 по 26 января. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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В период мероприятия планируется проведение профориентационной игры со школьниками «Навигатор», которая позволит им на деле познакомиться с предлагаемой профессией, увидеть и поработать на современном оборудовании, используемом не только в образовательном процессе учреждений, но и на предприятиях страны, приобрести необходимые знания и навыки для выстраивания своей профессиональной карьеры.

Конкурсные задания будут включать соревнования по 17 направлениям.

В числе компетенций — «Сварочные технологии», «Ресторанный сервис», «Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка». Кроме того, будут определены лучшие в поварском и кондитерском деле, предпринимательстве, графическом и веб-дизайне.

Также будут названы лучшие молодые специалисты в дошкольном воспитании, преподавании в младших классах, физкультуре и спорте. Помимо этого, заявлены компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственной техники», «Управление железнодорожным транспортом», «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля», «Лабораторный медицинский анализ» и «Медицинский и социальный уход».