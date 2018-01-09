Пензенский центр поддержки одаренных детей будут создавать совместно с «Сириусом» Образование

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Проект по созданию центра поддержки одаренных детей, впервые анонсированный в Пензе в конце 2017 года, будет реализован совместно с образовательным центром «Сириус». Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

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«Мы планируем в январе и феврале […] разработать и начать реализацию проекта «Центр поддержки одаренных детей» совместно с президентским центром «Сириус», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области во вторник, 9 января.

По словам министра, данный проект позволит уже в 2018 году выполнить в регионе поручение главы государства о комплексной поддержке юных талантов.

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Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года деятелями науки, спорта и искусства.

Целью работы «Сириуса» являются раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Центр действует круглый год. Пребывание в нем для детей бесплатное.

Ежемесячно в «Сириус» приезжают 600 школьников в возрасте от 10 до 17 лет. Их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, повышающих свою квалификацию.

Образовательная программа рассчитана на 24 дня и включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами и оздоровительные процедуры.