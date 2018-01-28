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Школьники Пензы покажут знание истории русского языка

10:26 | 28.01.2018 | Образование

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Пенза, 28 января 2018. PenzaNews. IV городская олимпиада для школьников 8–11 классов по истории русского языка, посвященная Кириллу и Мефодию, состоится в педагогическом институте имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета 14 апреля.

Школьники Пензы покажут знание истории русского языка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Состязание будет проходить в один тур и включать в себя решение лингвистических задач. В частности, участники должны будут дать комментарий к разноуровневым фактам языка, перевести древнерусский текст и описать памятник письменности. Кроме того, школьникам предстоит выполнить творческое задание.

Ожидается, что олимпиада поможет выявить талантливых учащихся и ориентировать их на углубленное и осмысленное изучение филологических наук, будет способствовать воспитанию патриотических и гражданских чувств через актуализацию исторической памяти.

Согласно информационному письму, для участия в необходимо до 25 марта направить в оргкомитет заявку от школы, указав необходимые сведения.

В целях подготовки к олимпиаде по просьбе учителей на базе историко-филологического факультета будут организованы консультации.
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