Школьники Пензы покажут знание истории русского языка Образование

Пенза, 28 января 2018. PenzaNews. IV городская олимпиада для школьников 8–11 классов по истории русского языка, посвященная Кириллу и Мефодию, состоится в педагогическом институте имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета 14 апреля.

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Состязание будет проходить в один тур и включать в себя решение лингвистических задач. В частности, участники должны будут дать комментарий к разноуровневым фактам языка, перевести древнерусский текст и описать памятник письменности. Кроме того, школьникам предстоит выполнить творческое задание.

Ожидается, что олимпиада поможет выявить талантливых учащихся и ориентировать их на углубленное и осмысленное изучение филологических наук, будет способствовать воспитанию патриотических и гражданских чувств через актуализацию исторической памяти.

Согласно информационному письму , для участия в необходимо до 25 марта направить в оргкомитет заявку от школы, указав необходимые сведения.

В целях подготовки к олимпиаде по просьбе учителей на базе историко-филологического факультета будут организованы консультации.