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В Пензе пройдет педагогическая конференция

10:23 | 12.02.2018 | Образование

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Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Областная конференция «Всероссийское педагогическое собрание как действенный институт гражданского общества» состоится в Пензенском казачьем институте технологий в среду, 14 февраля, в рамках регионального форума «Инициатива-2018».

В Пензе пройдет педагогическая конференция. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ее работе примут участие члены пензенского реготделения ВПС, представители министерства образования Пензенской области и районных администраций.

Также ожидается присутствие директоров школ, ректоров вузов, представителей казачьих кадетских корпусов, профсоюзных и ветеранских общественных организаций, родительской общественности.

На мероприятии пройдет церемония награждения победителей и участников регионального этапа всероссийских конкурсов «Мои инновации в образовании» и «Лучшая школьная столовая», сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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