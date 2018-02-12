В Пензе пройдет педагогическая конференция Образование Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Областная конференция «Всероссийское педагогическое собрание как действенный институт гражданского общества» состоится в Пензенском казачьем институте технологий в среду, 14 февраля, в рамках регионального форума «Инициатива-2018». © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию В ее работе примут участие члены пензенского реготделения ВПС, представители министерства образования Пензенской области и районных администраций. Также ожидается присутствие директоров школ, ректоров вузов, представителей казачьих кадетских корпусов, профсоюзных и ветеранских общественных организаций, родительской общественности. На мероприятии пройдет церемония награждения победителей и участников регионального этапа всероссийских конкурсов «Мои инновации в образовании» и «Лучшая школьная столовая», сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

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