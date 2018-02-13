В Пензе 14–17 февраля состоится очный этап олимпиады имени В.Е. Татлина Образование

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Заключительный этап XV межрегиональной олимпиады школьников имени В.Е. Татлина стартует в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства (ПГУАС) в предстоящую среду, 14 февраля.

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В первый день мероприятия состоится международная научно-практическая конференция «Реабилитация жилого пространства горожанина». Также будут организованы мастер-классы по композиции и макетированию в архитектуре, по композиции в дизайне, по графике в дизайне и по рисунку.

На 14.00 запланировано торжественное открытие олимпиады и выставки творческих работ.

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Во второй день будут проведены олимпиады по рисунку, графике и композиции в архитектуре.

На пятницу, 16 февраля, намечены олимпиады по рисунку, композиции в архитектуре и в дизайне, архитектурному проектированию, живописи, а также научно-практическая конференция школьников «Архитектура, строительство, дизайн — взгляд в будущее».

На следующий день олимпиады продолжатся, а в 17.00 состоится церемония закрытия, за которой последует концерт.

Как сообщает пресс-служба ПГУАС, в соответствии с приказом Минобрнауки России, состязание включено в перечень олимпиад школьников на 2017–2018 учебный год как олимпиада II уровня. Это значит, что победителям и призерам при поступлении в вузы Российской Федерации могут быть предоставлены льготы.