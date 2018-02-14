EN
15:01:40 Среда, 14 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В пензенских школах 15 февраля проведут уроки мужества

08:37 | 14.02.2018 | Образование

Печать

Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Образовательные организации Пензенской области присоединятся 15 февраля к проведению всероссийского урока мужества, который призван мотивировать молодежь на проявление неравнодушного отношения к окружающим и участие в социально значимой деятельности.

В пензенских школах 15 февраля проведут уроки мужества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На примере отважных поступков сверстников школьники получат представление об ответственном гражданском поведении и неравнодушном отношении к людям, нуждающимся в помощи.

Кроме того, их постараются мотивировать на участие в деятельности общественных объединений, которые заботятся о представителях старшего и младшего поколений, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Читайте также

Владимир Пучков в Пензе наградил сотрудников МЧС и юных героев

Уроки мужества пройдут по всей стране в день проведения церемонии награждения лауреатов общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», которая реализуется Фондом социально-культурных инициатив с ноября 2013 года совместно с рядом ведомств — министерством образования и науки, Минобороны, МЧС, МВД, а также детским омбудсменом, общественными организациями и фондами.

Награда присуждается детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации. Церемония сопровождается вручением лацканного знака, который является копией накладки знака и может носиться повседневно.

Каждый год выходит почетная книга «Горячее сердце», где описаны истории всех обладателей награды. В 2018 году в издании рассказано в том числе о двух жителях Пензенской области — ученике школы №5 Каменки Владиславе Григорьеве и студенте многопрофильного колледжа ПГУ Павле Ромжаеве.
Актуальное
Читайте также
В Пензе грузовик и «ВАЗ» не поделили дорогу вблизи стройки «Рисана» В Пензенской области готовят проекты повышения квалификации учителей-предметников
Олимпиада «Демографический портрет России и Пензенской области» пройдет в марте Сделан первый шаг по обеспечению пензенских школ высокоскоростным интернетом — министр
Председатель Всероссийского педсобрания отметила работу пензенского отделения Мэр Пензы призвал коллективы предприятий присоединиться к работам по благоустройству
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама