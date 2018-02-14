В пензенских школах 15 февраля проведут уроки мужества Образование

Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Образовательные организации Пензенской области присоединятся 15 февраля к проведению всероссийского урока мужества, который призван мотивировать молодежь на проявление неравнодушного отношения к окружающим и участие в социально значимой деятельности.

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На примере отважных поступков сверстников школьники получат представление об ответственном гражданском поведении и неравнодушном отношении к людям, нуждающимся в помощи.

Кроме того, их постараются мотивировать на участие в деятельности общественных объединений, которые заботятся о представителях старшего и младшего поколений, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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Уроки мужества пройдут по всей стране в день проведения церемонии награждения лауреатов общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», которая реализуется Фондом социально-культурных инициатив с ноября 2013 года совместно с рядом ведомств — министерством образования и науки, Минобороны, МЧС, МВД, а также детским омбудсменом, общественными организациями и фондами.

Награда присуждается детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации. Церемония сопровождается вручением лацканного знака, который является копией накладки знака и может носиться повседневно.

Каждый год выходит почетная книга «Горячее сердце», где описаны истории всех обладателей награды. В 2018 году в издании рассказано в том числе о двух жителях Пензенской области — ученике школы №5 Каменки Владиславе Григорьеве и студенте многопрофильного колледжа ПГУ Павле Ромжаеве.