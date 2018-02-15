В 20 школах Пензы выявлена нехватка лыж Образование

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Необходимое количество лыжных комплектов для занятий на уроках физкультуры отсутствует в 20 образовательных организациях Октябрьского района Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она отметила, что в этих школах обязанность по приобретению спортинвентаря необоснованно переложена на законных представителей учащихся.

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«Это противоречит требованиям Конституции России и федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», гарантирующим общедоступность и бесплатность основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что по результатам проверки для устранения выявленных нарушений в адрес начальника управления образования Пензы Юрия Голодяева внесено представление.

«Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — добавила она.