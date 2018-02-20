В Пензе чиновники и родители школьников сдали пробный ЕГЭ по русскому языку Образование

Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. 15 человек, в том числе чиновники и родители 11-классников, написали в Пензе пробный единый государственный экзамен по русскому языку во вторник, 20 февраля.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

В акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» приняли участие глава регионального Минобразования Александр Воронков, начальник управления развития общего образования министерства Ирина Барыкина и замминистра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

Перед началом экзамена они прошли регистрацию, контроль и инструктаж.

За 30 минут им предстояло выполнить тестовые задания и написать сочинение.

В ходе экзамена участники познакомились с технологией печати контрольно-измерительных материалов и сканирования бланков ответов в пункте проведения экзамена, которая будет повсеместно применяться в 2018 году.

По итогам проверки работ все участники справились с заданиями, набрав от 16 до 26 баллов из 32 возможных.

Одна из участниц испытания, журналистка Екатерина Рогожкина отметила, что специально выполняла пробные задания перед акцией.

«Я думаю, мне это помогло по структуре заданий. [...] Сначала было немного страшновато, но ничего, справилась», — цитирует мать будущего выпускника пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пенза впервые присоединилась к акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в 2017 году.