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Ольга Васильева высоко оценила оснащенность нового корпуса школы в Верхнем Ломове

19:07 | 02.03.2018 | Образование

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Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Министр образования и науки России Ольга Васильева, посетившая школу в селе Верхний Ломов в ходе рабочего визита в Пензенскую область 2 марта, высоко оценила оснащенность нового корпуса учреждения.

Ольга Васильева высоко оценила оснащенность нового корпуса школы в Верхнем Ломове

Фото: Pnzreg.ru

«Школа замечательная, мы прошлись по классам — они хорошо оборудованы, оснащены всем необходимым. Глаза у ребятишек горящие, они понимают, что они делают», — отметила она.

Как сообщает пресс-служба облправительства, губернатор Иван Белозерцев, который сопровождал федерального министра в поездке, вручил директору учреждения сертификат на приобретение оборудования и комплект культурных дневников.

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На сайте администрации Нижнеломовского района поясняется, что новое здание для средней школы было приобретено в декабре 2017 года. Оно отвечает всем современным требованиям: имеется 15 учебных кабинетов, спортзал, столовая, библиотека, актовый зал и медицинский блок.

Закуплены интерактивные программно-аппаратные комплексы во все учебные кабинеты, современные цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, а также цифровые лаборатории для начальных классов.

Кроме того, во всех предметных кабинетах есть моноблоки и ноутбуки.

В корпус проведен широкополосный интернет.
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