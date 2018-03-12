В Пензе начала работу выставка «Образование и карьера» Образование

Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. XV двухдневная межрегиональная специализированная выставка «Образование и карьера» начала свою работу в пензенском ЦНТИ в понедельник, 12 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Приветствуя участников мероприятия, министр образования Пензенской области Александр Воронков напомнил, что выставка, одним из основных направлений которой является профориентация учащихся, проводится ежегодно.

«Я желаю успехов всем участникам выставки, прежде всего, конечно, образовательным организациям, чтобы к ним пришло побольше абитуриентов», — сказал он.

В свою очередь ректор Пензенского государственного университета, депутат Законодательного собрания региона Александр Гуляков отметил, что посетителям предлагается на одной площадке получить актуальную информацию о ссузах и вузах Пензенской области, а также некоторых других регионов.

«Это экономит ваше время, это дает вам возможность глубже изучить услуги образовательных организаций: не надо никуда бегать, ходить, искать — все рядышком. Главное не поленитесь, внимательно послушайте», — обратился он к учащимся, пришедшим на открытие выставки.

По словам Александра Гулякова, сегодня не надо никого убеждать, что «образование играет первостепенную роль».

Читайте также

Пензенский ЦНТИ назвал Мордовию Саранской областью

«Без образования ты никто. Ты неинтересен, ты неэффективен, ты неудачен, ты просто никому не нужен. Всякий кто это понимает, остается в выигрыше», — подчеркнул ректор ПГУ.

Также с приветственным словом на церемонии выступил проректор Института регионального развития Александр Кислов.

«Мне остается добавить только, что наш институт тоже участвует в работе этой выставки. Наши специалисты, которые здесь присутствуют, готовы дать вам консультации по профориентации, провести тестирование», — отметил он.

После того, как была перерезана символическая красная лента, почетные гости ознакомились с представленной экспозицией.