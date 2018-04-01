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Мэр Пензы призвал обустроить максимум парковочных мест вблизи новой школы и больницы №4

12:29 | 01.04.2018 | Образование

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Пенза, 1 апреля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев считает, что при благоустройстве территории вблизи новой школы в микрорайоне Шуист необходимо обустроить как можно больше парковочных мест.

Мэр Пензы призвал обустроить максимум парковочных мест вблизи новой школы и больницы №4

Фото: Penza-gorod.ru

«Надо по максимуму использовать всю свободную территорию для обустройства парковочных мест и пешеходных связей между остановочным павильоном, школой и больницей», — сказал он в ходе выездного совещания, проведенного на объекте в воскресенье, 1 апреля.

Эскиз одного из вариантов благоустройства мэру представил его заместитель Магомед Агамагомедов.

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Он пояснил, что парковки предлагается разместить с обеих сторон от проезда к поликлинике, учитывая существующий рельеф местности, сообщает пресс-служба мэрии.

Первый камень в основание новой школы на 660 мест на улице Светлой в Пензе был заложен 30 августа 2017 года.

По проекту, общая площадь здания составит более 11 тыс. кв. метров. Число этажей будет варьироваться от одного до четырех.

На территории предполагается обустроить две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, мини-футбольное поле, круговую беговую дорожку. Также будут установлены уличные тренажеры, и оборудованы игровые площадки.
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