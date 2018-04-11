Педагог из Шемышейского района отмечена по итогам конкурса «Серафимовский учитель» Образование

Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Педагог дополнительного образования центра детского творчества Шемышейского района Пензенской области Елена Тихонова отмечена по итогам конкурса «Серафимовский учитель – 2017/2018».

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Она не вошла в число трех победителей и 19 лауреатов, однако получила поощрительную премию наряду с еще 70 участниками.

Церемония награждения состоится 21 апреля в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области.

Всего в мероприятии, организованном фондом преподобного Серафима Саровского, приняли участие 447 педагогов и работников соцсферы.

Конкурс «Серафимовский учитель» направлен на выявление наиболее успешных методик и практик духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания детей и молодежи, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.