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Педагог из Шемышейского района отмечена по итогам конкурса «Серафимовский учитель»

12:56 | 11.04.2018 | Образование

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Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Педагог дополнительного образования центра детского творчества Шемышейского района Пензенской области Елена Тихонова отмечена по итогам конкурса «Серафимовский учитель – 2017/2018».

Педагог из Шемышейского района отмечена по итогам конкурса «Серафимовский учитель»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Она не вошла в число трех победителей и 19 лауреатов, однако получила поощрительную премию наряду с еще 70 участниками.

Церемония награждения состоится 21 апреля в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области.

Всего в мероприятии, организованном фондом преподобного Серафима Саровского, приняли участие 447 педагогов и работников соцсферы.

Конкурс «Серафимовский учитель» направлен на выявление наиболее успешных методик и практик духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания детей и молодежи, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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