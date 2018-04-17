Около 30 тыс. пензенских школьников напишут всероссийские проверочные работы 18 апреля Образование

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Более 20 тыс. учеников четвертых и пятых классов и свыше 10 тыс. шестиклассников напишут всероссийские проверочные работы (ВПР) в Пензенской области в предстоящую среду, 18 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ученики шестых классов напишут контрольные по математике в качестве апробации, а остальные выполнят задания по русскому языку в штатном режиме.

Всероссийские проверочные работы для учащихся с четвертого по шестой класс будут проведены в Пензенской области во всех 406 общеобразовательных организациях и их филиалах.

Следующие работы ученики шестых классов напишут по биологии 20 апреля, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Читайте также

Почти 90% пензенских 11-классников показали хорошее знание английского языка

Всероссийские проверочные работы (ВПР) — итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование идентичных текстов заданий и критериев оценивания.

ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровнях. В 11 классах их пишут выпускники, не выбравшие данный предмет для сдачи ЕГЭ. Также испытания проводятся для учащихся 4–6 классов.

Результаты проверок могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися.

Они не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс. Рособрнадзор не рекомендует использовать результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся.