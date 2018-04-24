Три педагога из Заречного прошли стажировку в Японии Образование

Заречный, 24 апреля 2018. PenzaNews. Директор гимназии №216 «Дидакт» Заречного Пензенской области Марина Матвеева, ее заместитель по учебно-воспитательной работе Светлана Бурлакова и учитель химии Екатерина Бондарь прошли стажировку в Японии с 14 по 23 апреля.

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В мероприятии, организованном институтом «Эврика», принимали участие педагоги и работники муниципальных органов управления образованием, которые стали победителями рейтингов городов-участников проекта «Школа Росатома» в 2016–2017 учебном году.

Во время стажировки учителя познакомились с системой обучения в Японии и структурой школьного управления.

Также они встретились со специалистами научно-исследовательского коллектива по изучению образования в России и Советском Союзе, посетили детские сады, школы и университеты, сообщает управление общественных связей Заречного.