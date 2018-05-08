В Пензенской области объявлено два педагогических конкурса Образование

Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. Региональные конкурсы «Педагогический Олимп» и «Педагогическая инициатива» объявлены в Пензенской области.

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В первом смогут принять участие работники муниципальных и государственных образовательных организаций региона в номинациях «Педагогическая надежда», «Педагогическое мастерство», «Преданность педагогической профессии», «Лучший организатор спортивно-оздоровительной работы» и «Лучший воспитатель».

По итогам конкурса будет определено 36 победителей, которые получат денежные выплаты в размере 50 тыс. рублей.

В конкурсе «Педагогическая инициатива» примут участие учителя, нагрузка которых составляет не менее девяти часов в неделю по следующим предметам: русский язык и литература, математика, информатика, физика, химия, биология, география, экология, история и технология, а также учителя начальных классов.

Победителями будут признаны 11 человек. На реализацию их проектов выделят по 100 тыс. рублей.

Документы на конкурсы будут приниматься до 24 мая в Институте регионального развития Пензенской области по адресу: на улице Попова, 40, кабинет 205, с 9.00 до 13.00 по будням.

Итоги подведут 29 июня, сообщает пресс-службе регионального министерства образования.