В Пензе утверждена программа молодежного форума «Сурские ласточки» Образование

Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. Дискуссии, мастер-классы, круглые столы и семинары включены в программу регионального молодежного образовательного форума «Сурские ласточки», который пройдет в санатории «Березовая роща» в Пензенской области с 15 по 17 мая.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, мероприятие будет включать в себя пять тематических смен — «Предприниматели и инноваторы», «Социальные инициативы и НКО», «Творчество и здоровый образ жизни», «Мы россияне» и «Международное сотрудничество».

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Их кураторами выступят руководитель реготделения «Опоры России» Денис Каширов, глава Союза молодежи Пензенской области Сергей Зиновьев, председатель молодежного парламента Андрей Сушков, глава реготделения организации «Российские студенческие отряды» Артем Колобов, руководитель спортклуба «Беркут» Максим Лазарев, командир поискового отряда «Крепость» Анна Фадеева и глава ассоциации иностранных студентов области Адель Макбол.

Регистрация желающих принять участие в форуме ведется в информационной системе «Молодежь России». Прием заявок продлится до 11 мая.