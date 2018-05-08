EN
18:28:05 Вторник, 8 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе утверждена программа молодежного форума «Сурские ласточки»

15:38 | 08.05.2018 | Образование

Печать

Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. Дискуссии, мастер-классы, круглые столы и семинары включены в программу регионального молодежного образовательного форума «Сурские ласточки», который пройдет в санатории «Березовая роща» в Пензенской области с 15 по 17 мая.

В Пензе утверждена программа молодежного форума «Сурские ласточки». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, мероприятие будет включать в себя пять тематических смен — «Предприниматели и инноваторы», «Социальные инициативы и НКО», «Творчество и здоровый образ жизни», «Мы россияне» и «Международное сотрудничество».

Читайте также

Олег Ягов объяснил, почему переименовали пензенский форум для молодежи

Их кураторами выступят руководитель реготделения «Опоры России» Денис Каширов, глава Союза молодежи Пензенской области Сергей Зиновьев, председатель молодежного парламента Андрей Сушков, глава реготделения организации «Российские студенческие отряды» Артем Колобов, руководитель спортклуба «Беркут» Максим Лазарев, командир поискового отряда «Крепость» Анна Фадеева и глава ассоциации иностранных студентов области Адель Макбол.

Регистрация желающих принять участие в форуме ведется в информационной системе «Молодежь России». Прием заявок продлится до 11 мая.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе состоялось торжественное собрание в честь Дня Победы В Пензе продолжат благоустройство мемориала в память о селиксенских лагерях
В Кузнецке прокуратура требует запретить эксплуатацию ТЦ «Галина» В Пензе увековечили имена врачей, принимавших участие в войне
В Пензе встретили ретропоезд «Победа» В Пензенской области на ремонт сельских домов культуры направят 125 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама