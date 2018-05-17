Авторы шести проектов получат по 10 тыс. рублей по итогам форума «Сурские ласточки» Образование

Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Авторы шести лучших проектов, представленных в рамках пензенского регионального молодежного образовательного форума «Сурские ласточки», получат по 10 тыс. рублей в качестве денежного вознаграждения.

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Пятеро из них признаны победителями по направлениям «Предприниматели и инноваторы», «Социальные инициативы и НКО», «Творчество и здоровый образ жизни», «Мы россияне» и «Международное сотрудничество». Результаты отбора стали известны в ходе заключительного мероприятия, состоявшегося в санатории «Березовая роща» в четверг, 17 мая.

Так, отмечен проект Милены Сигимовой, презентовавший подъемник для лежачих больных, который может использоваться, в частности, при гигиенических процедурах, а также при перемещении по квартире. По словам девушки, ранее уже были изготовлены опытные образцы, но для дальнейшего развития необходима сертификация и проведение маркетинговых мероприятий.

Кроме того, высокую оценку экспертов получил проект «По следам забытых усадеб», который представила Юлия Истишина. Она напомнила, что в рамках него проводились выставки, субботники и автопробег. Теперь предлагается установить информационные стенды, которые позволят местным жителям и туристам узнать историю того или иного места. Первый такой стенд планируется разместить на территории усадьбы Охотникова в Пачелмском районе.

Помимо этого, решено поощрить Екатерину Шарикову за предложение открыть школу танцев для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Предполагается, что он объединит волонтеров и инвалидов.

Также отмечен проект Нинель Прокофьевой, которая предложила познакомить всех желающих с Тамалинским районом с помощью квеста. Ее идея заключается в том, что, выполняя определенные задания, участники узнают больше о данной территории и поделятся полученными знаниями со своими знакомыми в соцсетях.

Другой проект, который признан одним из лучших, презентовала Юлдуз Рахманкулова из Туркменистана. Она выступила за организацию встреч школьников и иностранных студентов, которые рассказывали бы о своей культуре, особенностях менталитета и достопримечательностях. Ожидается, что это будет способствовать укреплению дружеских связей и толерантному отношению между молодыми людьми из разных стран.

Помимо этого, специальной премией отмечена Валерия Акмаева, которая получит 10 тыс. рублей от реготделения «Опоры России» за презентацию «умного» улья.