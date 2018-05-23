Пятеро пензенских школьников отобраны для участия в игре «Умницы и умники» Образование

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Пятеро учащихся школ Пензенской области отобраны для участия в игре «Умницы и умники» на «Первом канале».

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Они выбраны из девяти агонистов, ставших победителями отборочных туров, и теоретиков в финале игры «Умники и умницы Сурского края» регионального проекта «Интеллектуальные игры», который состоялся во вторник, 22 мая. Тема звучала как «Отечественная война 1812 года».

По итогам первой игры победила ученица школы №36 города Пензы Парвина Абдуллаева, во второй лучшей оказалась учащаяся лингвистической гимназии №6 Ирина Никитина.

Сильнейшего на дорожках в третьем раунде определено не было, но по итогам всей игры из числа теоретиков выбрана ученица школы №1 Колышлея Полина Сударикова.

Победителем игры «Умники и умницы Сурского края» и обладателем звания «Бессмертный» стала Парвина Абуллаева, а призерами — ученик школы №2 Никольска Владислав Егин и учащийся школы №1 Спасска Максим Самсонкин, которые приглашены для участия в игре на «Первом канале», а также ученица школы села Бестянка Кузнецкого района Алина Денишева.

Призеры интеллектуального состязания получат по 10 дополнительных баллов при поступлении в Пензенский государственный университет на гуманитарные специальности, а участники — по одному, сообщат пресс-служба регионального Минобразования.