Центр «Максимум» в Пензе и Заречном предложит альтернативу учебе в школе Образование

Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Частный образовательный центр «Максимум», который начнет свою работу в Пензе и Заречном осенью 2018 года, предложит альтернативу учебе в школе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила соучредитель центра, директор по развитию компании «Максофт» Евгения Пензина.

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По ее словам, филиалы будут открыты в Пензе на Калинина, 33А, и в Заречном на Комсомольской, 9, при этом каждый из них рассчитан на 100 человек, благодаря чему в классах будет по 9–10 человек.

Евгения Пензина пояснила, что пять дней в неделю в центре будет идти по пять уроков, после которых для учащихся младших классов предусмотрены группы продленного дня, для пяти- и шестиклассников — погружение в разные сферы, например, в бизнес, 3D-моделирование и журналистику, а для детей более старшего возраста — подготовка к олимпиадам и экзаменам.

Она добавила, что начиная с 1 класса дети будут изучать английский язык, а со 2-го — китайский, который становится все более востребованным.

«В регионе сложно с педагогами по нему, но нам удалось привлечь в свою команду двоих человек, которые очень хорошо себя зарекомендовали», — отметила собеседница агентства.

Евгения Пензина уточнила, что на 2018–2019 учебный год набор ведется с 1 по 8 классы, по мере взросления школьников будут открываться классы с 9 по 11, а новых слушателей станут принимать только в первый.

«В 2017 году мы задумались над тем, чтобы создать проект некоего альтернативного образования. Как IT-компания «Максофт» достаточно много вкладывается в эту сферу — мы сотрудничаем с университетами и школами, спонсируем «Яндекс.Лицей», различные олимпиады и так далее», — пояснила соучредитель центра «Максимум».

Она сообщила, что активная реализация данного проекта началась после обсуждения идеи с Дмитрием Поздняковым, который на тот момент возглавлял губернский лицей и тоже активно интересовался подобными инициативами — в итоге он стал директором новой образовательной организации.

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«Дмитрию Васильевичу [Позднякову] удалось собрать очень звездную команду педагогов. Это учителя с очень большим опытом, подготовившие не одно поколение детей, которые выигрывали олимпиады как региональные, так и всероссийского уровня», — сказала собеседница агентства, добавив, что некоторые из них будут работать по совместительству, а другие занимаются частным репетиторством.

По словам Евгении Пензиной, стоимость обучения будет начинаться от 15 тыс. рублей в месяц, причем средства будут направляться исключительно на зарплату педагогов и административного персонала, а также на оплату коммунальных услуг.

«Проект для нас не коммерческий, а идеологический и социальный. Те инвестиции, которые мы вкладываем, мы не планируем возвращать в принципе. […] Мы стараемся сделать ценники, доступные не только людям с высоким достатком, но не можем сделать обучение дешевле, потому что в этом случае будем ежемесячно финансировать центр дополнительно», — сказала она.

Соучредитель центра «Максимум» также сообщила, что пока не планируется получать лицензию на образовательную деятельность, однако все ученики смогут рассчитывать на аттестаты.

«Мы пошли по опыту московских и петербургских школ, когда заключается договор с обычной общеобразовательной школой и дети переводятся на заочное обучение, то есть числятся учениками там, но занятия не посещают. Несколько раз в год педагоги-кураторы от этой школы приходят к нам и смотрят, как они сдают итоговые контрольные работы, и на их основании выставляют оценки в аттестат», — пояснила Евгения Пензина.