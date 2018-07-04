Мэр Пензы встретился с будущими директорами дворца детского творчества и школы искусств Образование

Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Лариса Преснякова и Ольга Шуватова представлены мэру Пензы Виктору Кувайцеву в качестве кандидатов на должность руководителей дворца детского и юношеского творчества и детской школы искусств имени Ю.Е. Яничкина соответственно.

Фото: Penza-gorod.ru

В беседе с Ларисой Пресняковой глава администрации города отметил, что здание дворца детского и юношеского творчества нуждается в ремонте и в бюджете Пензы планируется заложить денежные средства на эти цели.

«В предыдущий период, к сожалению, было много замечаний по ведению финансово-хозяйственной деятельности к прежнему руководству, поэтому хотелось бы видеть не только развитие творческих направлений, но и оптимизацию расходов учреждения», — сказал Виктор Кувайцев.

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Говоря о ДШИ имени Ю.Е. Яничкина, он высказал мнение, что она на сегодняшний день востребована.

«Мы долго искали достойную кандидатуру на это место. Вы педагог с большим опытом и стажем, думаю, успешно справитесь с теми задачами, которые сегодня стоят перед школой», — добавил мэр.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Виктор Кувайцев пожелал Ларисе Пресняковой и Ольге Шуватовой успехов в дальнейшей работе.

Согласно сведениям, размещенным на сайте городского управления образования, прежде работой дворца детского и юношеского творчества руководила отличник народного просвещения Галина Виницкая, а Лариса Преснякова работала директором дома детского творчества №2.

Обязанности директора детской школы искусств имени Ю.Е. Яничкина в последнее время исполняла Вера Филатова, а Ольга Шуватова занимала должность директора школы №17.