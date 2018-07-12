Стало известно, на что ПензГТУ потратит грант в 2 млн. 250 тыс. рублей Образование

Пенза, 12 июля 2018. PenzaNews. Грант в размере 2 млн. 250 тыс. рублей, который присужден Пензенскому государственному технологическому университету, будет направлен на реализацию четырех проектов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, будет поддержан проект «Сочи — Пенза», нацеленный на межрегиональное взаимодействие, в том числе в образовательной сфере. Студенты ПензГТУ будут учиться у специалистов из Сочи организации добровольческого движения и реализации волонтерских проектов, а также делиться опытом по самоуправлению в вузе.

Читайте также

Пензенский студент Максим Валов отправится в экспедицию с Федором Конюховым

Кроме того, средства направят на проведение круглых столов «Межкультурный диалог», в ходе которых будут обсуждаться актуальные темы со студентами из разных стран.

Также часть денег пойдет на организацию шестого «Дня тренингов». Планируется, что обучение будет реализовано не только в Пензе, Заречном и Каменке, но и в других крупных населенных пунктах региона.

Четвертым направлением станет студенческая экспедиция «Байкал близко». Она призвана помочь студентам направления подготовки «Техносферная безопасность» применить свои знания и навыки.