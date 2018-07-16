В Пензенскую область поступила первая партия школьных учебников Образование

Пенза, 16 июля 2018. PenzaNews. Первая партия образовательной литературы, в которую вошло 210 тыс. экземпляров различных книг, поступила в Пензенскую область за 1,5 месяца до начала 2018–2019 учебного года.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Первый заместитель министра образования региона Лилия Чащина отметила, что к 1 сентября новые учебники получат все восьмиклассники, которые начнут обучаться по новым стандартам.

«Впервые поступил учебник по астрономии для учеников 11 классов», — сказала она.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, в ближайшее время литература будет передана в школы области.

Средства на приобретение учебников из областного бюджета направлялись в муниципальные образования в виде субвенции. Заявки на приобретение книг готовили непосредственно в школах.

В 2018 году из бюджета Пензенской области на эти цели выделено 119,7 млн. рублей, что в два раза больше, чем в 2017-м. Всего будет закуплено 320 тыс. учебников.