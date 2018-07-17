Дополнительные средства на учебники выделены после вмешательства пензенской прокуратуры Образование

Пенза, 17 июля 2018. PenzaNews. Субвенция из бюджета Пензенской области на обеспечение учебниками увеличена на 33 млн. рублей после того, как прокуратура установила, что на выделенные ранее деньги невозможно будет обеспечить литературой всех школьников.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, прокуратура области провела проверку соблюдения школами принципа бесплатности образования.

«Установлено, что предусмотренных законом «О бюджете Пензенской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» денежных средств на закупку учебной литературы в размере 86 млн. 678 тыс. рублей недостаточно для полного удовлетворения потребности муниципальных образовательных организаций в ее приобретении, в том числе по литературе, английскому языку, математике, обществознанию, русскому языку и биологии. Требуется еще более 80 тыс. экземпляров учебников», — пояснила собеседница агентства.

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По ее словам, в целях устранения выявленных нарушений председателю правительства Пензенской области Николаю Симонову внесено представление, о сложившейся ситуации проинформирован губернатор Иван Белозерцев.

«По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования на 10-й внеочередной сессии Законодательного собрания области 13 июля в закон о региональном бюджете внесены изменения об увеличении на 32 млн 990 тыс. рублей объема субвенций местным бюджетам на исполнение государственных полномочий Пензенской области по обеспечению госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в школах, что позволит приобрести более 80 тыс. экземпляров недостающей учебной литературы», — добавила Светлана Артамонова.