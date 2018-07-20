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В школах двух пензенских сел за счет экономии на торгах отремонтируют спортзалы

09:12 | 20.07.2018 | Образование

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Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Спортивные залы в школах сел Демино Неверкинского района и Богословка Пензенского района Пензенской области будут отремонтированы за счет экономии, сложившейся по итогам проведения электронных аукционов.

В школах двух пензенских сел за счет экономии на торгах отремонтируют спортзалы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На создание в сельских общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом в Пензенской области в 2018 году выделено 21 млн. 200 тыс. рублей: 19 млн. 500 тыс. рублей из федерального бюджета, остальные средства — из регионального.

Изначально были проведены торги на приведение в надлежащее состояние спортзалов в 14 школах. Они предусматривают ремонт кровли, замену окон и дверей, системы отопления, обновление душевых комнат и раздевалок, новые полы. Все виды работ будут завершены к 1 сентября.

По итогам проведенных электронных аукционов сложилась экономия в размере 1 млн. 558 тыс. рублей. На эти средства будут дополнительно до 1 октября будут отремонтированы еще два спортивных зала.

Таким образом, в 2018–2019 учебном году в сельских школах начнут работу 16 обновленных спортзалов, благодаря чему более 1 тыс. 700 школьников получат возможность заниматься физкультурой в современных условиях.

С 2014 года в рамках программы «Реконструкция школьных спортивных залов в сельских школах» отремонтировано 74 помещения, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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