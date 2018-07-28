Виктор Кувайцев предложил открыть в Пензе детскую доску почета Образование

Пенза, 28 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил открыть детскую доску почета, чтобы отметить успехи одаренных школьников.

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«В перспективе это может быть единым местом в городе или распределено по районному принципу. Одним из вариантов может стать аллея Учителей», — сказал он в ходе выездного совещания на стройплощадке новой школы в микрорайоне Шуист, проведенного в субботу, 28 июля.

Мэр поручил главному архитектору города Сергею Петрову вплотную заняться этим вопросом.

«Я думаю, что такие меры повысят престиж пензенского образования и будут способствовать развитию творческой и спортивной активности школьников», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.