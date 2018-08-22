К 1 сентября все педработники Пензенской области получат премии Образование

Пенза, 22 августа 2018. PenzaNews. Все педагогические работники образовательных организаций Пензенской области получат премии к началу нового учебного года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе регионального педагогического форума.

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Сумма денежного вознаграждения будет равна окладу.

Кроме того, планируется увеличить призовой фонд регионального этапа «Учителя года».

В завершение пленарного заседания форума сертификаты на сумму 200 тыс. рублей были вручены призерам конкурса лучших пензенских школ.

100 тыс. рублей получили победительница VI национального чемпионата «WorldSkills Russia» в компетенции «Физическая культура и спорт» Евгения Толстая и ее преподаватель.

Благодарственные письма губернатора вручены победительнице всероссийской олимпиады по экологии ученице 11 класса губернского лицея Олесе Сапожниковой, ее родителям и учителю, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.