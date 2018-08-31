В Пензе дневники с неправильными телефонами экстренных служб создавали несколько месяцев Образование

Пенза, 31 августа 2018. PenzaNews. Подготовка так называемого «Дневника школьника Пензенской области», в котором детям предлагается звонить в полицию по номеру 01, в скорую — 02, пожарным — 03, велась на протяжении нескольких месяцев. Об этом говорится в письме за подписью ректора Института регионального развития Ольги Федосеевой, направленном чиновникам от образования и руководителям школ, копия которого имеется в редакции ИА «PenzaNews».

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«Подготовка второго издания «Дневника школьника Пензенской области» проходила в течение нескольких месяцев. Был разработан новый дизайн дневника, обновлена почти на 50% содержащаяся в нем информация. Проходило обсуждение материалов дневника с педагогической и родительской общественностью. Были учтены замечания и предложения, высказанные в процессе обсуждения первого издания», — поясняется в письме.

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В нем добавляется, что при указании телефонов экстренных служб, «была допущена опечатка».

«Для исправления данной ошибки рекомендуем учителям начальных классов в начале сентября во всех 2–5 классах провести занятие, знакомящее с дневником. На этом занятии педагогам целесообразно использовать широко применяемый на практике педагогический прием «Лови ошибку!» — отмечается в письме.

Кроме того, в нем дается ряд рекомендаций о том, каким именно образом следует организовать работу, чтобы в памяти у ребенка отложились нужные телефоны, а не те, которые указаны в изданном за бюджетный счет дневнике.

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В частности, Ольга Федосеева советует учителям организовать работу в парах и группах, а также использовать «доску, мультимедиа и карточки».

«Такая работа будет полезна, так как педагогический прием «Лови ошибку!» приводит в тонус внимание, мыслительную деятельность учащихся, развивает аналитические способности, предоставляет поле для практического применения полученных знаний, заставляет взглянуть на получаемую информацию с долей скептицизма, порождает желание проверить надежность источников, сравнить с данными других ресурсов. Самостоятельное нахождение ошибки школьником и ее исправление способствует более прочному усвоению информации», — резюмируется в письме ректора Института регионального развития.