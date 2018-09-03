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Для развития школы №66 в Пензе намечено привлечь IT-специалистов

10:23 | 03.09.2018 | Образование

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Пенза, 3 сентября 2018. PenzaNews. Обучение в инженерно-технической школе №66 имени В.А. Стукалова в Пензе планируется сделать более результативным с помощью привлечения высококлассных специалистов в этой сфере и изучения опыта других городов. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Для развития школы №66 в Пензе намечено привлечь IT-специалистов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Если мы бросим на самотек работу этой школы, не поможем преподавателям, не поможем ученикам, не подключим топовых специалистов, которые работают в наших IT-компаниях, [...] того движения, на которое мы надеемся, у нас с вами не будет», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 3 сентября.

Он поручил первому заместителю председателя правительства области Андрею Кулинцеву, зампреду правительства региона Олегу Ягову и главе пензенского Минобразования Александру Воронкову встретиться с ведущими местными представителями IT-сферы и спланировать проведение в 2018–2019 году различных мероприятий в этой сфере на базе школы №66.

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Иван Белозерцев также отметил, что следует направить специалистов в Москву и Казань, чтобы изучить опыт существующих там общеобразовательных учреждений с такой же направленностью.

«Мною в 2017 году был подписан меморандум о сотрудничестве с компанией «Яндекс», которая немало проектов уже реализует в нашей области. В ряде регионов уже реализуются различные проекты по IT, такие как IT-школа Samsung», — уточнил губернатор.

Он призвал активнее привлекать в Пензенскую область всемирно известные компании, которые работают на российском рынке.

«Они с удовольствием, в принципе, идут, если к ним обратишься с хорошим предложением. Поэтому письма готовьте, обращения за моей подписью, нужно к ним ехать», — добавил Иван Белозерцев.

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