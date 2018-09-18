Единственная заявка подана на аукцион о поставке в Пензу 12 автобусов для перевозки детей Образование

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Зарегистрированное в Нижнем Новгороде ООО «Стандарт-Регион» подало единственную заявку на электронный аукцион, касающийся поставки в Пензенскую область по заказу местного министерства образования 12 автобусов для перевозки детей.

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Его начальная (максимальная) цена составляла 23 млн. 220 тыс. рублей.

Согласно протоколу, подписанному в минувший понедельник, 17 сентября, заявка нижегородской фирмы признана соответствующей требованиям, а сам аукцион — несостоявшимся.

Планируется, что контракт будет заключен с ООО «Стандарт-Регион».

В соответствии с документацией, размещенной на портале госзакупок, в каждом транспортном средстве должно быть предусмотрено не менее 22 мест.

При этом необходимо, чтобы мягкие сиденья с высокой спинкой и откидывающимися подлокотниками были обращены вперед по ходу движения и оборудованы ремнями безопасности.