В пензенских колледжах будет действовать психологическая служба Образование

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Работу психологической службы планируется организовать в колледжах Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, проработать соответствующий вопрос решено по итогам совещания с руководителями профессиональных образовательных организаций, прошедшего на базе сердобского многопрофильного колледжа в четверг, 27 сентября.

Также решено активизировать профилактическую работу.

Ранее в центре внимания общественности оказалось происшествие в Спасске Пензенской области, где 8 сентября был избит подросток. Его сверстник снял процесс на камеру мобильного телефона, впоследствии запись была опубликована в интернете.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои».

Впоследствии прокуратура выяснила, что директор школы совместно с другими работниками предприняли попытки уговорить мать несовершеннолетнего потерпевшего не заявлять о драке в правоохранительные органы.