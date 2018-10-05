Пензенский губернатор поздравил педагогов с Днем учителя Образование

Пенза, 5 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил учителей, преподавателей, педагогов дошкольного и дополнительного образования и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, который отмечается в пятницу, 5 октября.

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«В нашей стране этот прекрасный праздник давно уже стал поистине всенародным, ведь каждый из нас с искренней признательностью и благодарностью вспоминает своих замечательных учителей. Сегодня, когда перед вами стоит масштабная задача — вывести отечественную школу на передовые позиции в мире, вам приходится много и плодотворно работать — осваивать новые учебные программы, внедрять в практику инновационные методы и формы преподавания, реализовывать перспективные проекты», — отметил глава региона.

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Он добавил, что пензенские педагоги достойно справляются с этой задачей, благодаря обширным знаниям, богатому опыту, честному отношению к профессиональному долгу, целеустремленности и настойчивости.

«У нас немало замечательных — креативных, творческих и думающих — наставников молодежи, с успехом приумножающих лучшие традиции российской педагогики. В этот торжественный день выражаю вам искреннюю признательность за вдохновенный труд и верность делу, которому вы посвятили жизнь, терпение и душевную щедрость. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений и достижений!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.