Более 200 пензенских пенсионеров прошли обучение компьютерной грамотности Образование

Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. 206 неработающих пенсионеров прошли бесплатные курсы по обучению основам компьютерной грамотности в Пензенской области с начала 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

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Программа рассчитана на 32 академических часа. Она включает в себя два образовательных модуля «Компьютерная грамотность населения» и «Пользователь электронных государственных услуг. Основы работы с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства».

Обучение проводится группами в разных районах Пензенской области. Каждому слушателю выдаются учебно-методические материалы, а по итогам обучения — документ, подтверждающий прохождение курсов.

За 3 года действия проекта, который реализуется в рамках подпрограммы «Старшее поколение Пензенской области» на условиях софинансирования с Пенсионным фондом РФ, бесплатное обучение получили 1 тыс. 50 неработающих пенсионеров.

Желающие пройти курсы могут обратиться в управление социальной защиты или комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт и трудовую книжку.

До конца года в Пензенской области планируется обучить компьютерной грамотности еще 200 пенсионеров. Всего на 2018 год на эти цели выделено более 110 тыс. рублей из бюджета региона и свыше 540 тыс. рублей из средств ПФР.

В 2017 году новые навыки приобрели 358 пенсионеров на 27 образовательных площадках региона.