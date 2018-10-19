EN
12:19:14 Пятница, 19 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Более 200 пензенских пенсионеров прошли обучение компьютерной грамотности

10:43 | 19.10.2018 | Образование

Печать

Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. 206 неработающих пенсионеров прошли бесплатные курсы по обучению основам компьютерной грамотности в Пензенской области с начала 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

Более 200 пензенских пенсионеров прошли обучение компьютерной грамотности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Программа рассчитана на 32 академических часа. Она включает в себя два образовательных модуля «Компьютерная грамотность населения» и «Пользователь электронных государственных услуг. Основы работы с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства».

Обучение проводится группами в разных районах Пензенской области. Каждому слушателю выдаются учебно-методические материалы, а по итогам обучения — документ, подтверждающий прохождение курсов.

За 3 года действия проекта, который реализуется в рамках подпрограммы «Старшее поколение Пензенской области» на условиях софинансирования с Пенсионным фондом РФ, бесплатное обучение получили 1 тыс. 50 неработающих пенсионеров.

Желающие пройти курсы могут обратиться в управление социальной защиты или комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт и трудовую книжку.

До конца года в Пензенской области планируется обучить компьютерной грамотности еще 200 пенсионеров. Всего на 2018 год на эти цели выделено более 110 тыс. рублей из бюджета региона и свыше 540 тыс. рублей из средств ПФР.

В 2017 году новые навыки приобрели 358 пенсионеров на 27 образовательных площадках региона.

Загрузка...
Читайте также
Температура в кузнецких детсадах №29 и №37 пришла в норму — прокуратура В центре Пензы в ДТП с участием четырех машин пострадал пешеход
Пензенские артисты представят спектакли на фестивале «Александровский сад» В Бессоновском районе отработали действия при повреждении нефтепровода и пожаре
Новый глава пензенского следственного управления СКР начал поездки по районам В Неверкино на центральной площади уложили тротуарную плитку
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама