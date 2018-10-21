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В Пензе пройдет конференция о региональных аспектах географических исследований

09:09 | 21.10.2018 | Образование

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Пенза, 21 октября 2018. PenzaNews. ХIII всероссийская научно-практическая конференция «Региональные аспекты географических исследований и образования», посвященная 210-летию со дня рождения морского офицера, исследователя Аляски, Алеутских островов и Северной Калифорнии Лаврентия Загоскина, пройдет в Пензе с 23 по 25 ноября.

В Пензе пройдет конференция о региональных аспектах географических исследований. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что в ходе нее будут рассмотрены различные тематические направления, среди которых экологические аспекты географического образования, экспедиции и путешествия как средство познания мира, русские исследователи и путешественники, их литературное и научное наследие.

Организаторами конференции выступили Пензенский государственный университет, региональное отделение Русского географического общества и молодежный клуб при РГО.

К участию в мероприятии приглашаются преподаватели, научные сотрудники, педагоги, аспиранты, магистранты и студенты. При этом оно будет проходить в заочной форме.

Их статьи будут изданы в сборнике с размещением в системе российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации.

Прием заявок и статей продлится по 1 ноября.

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