К РДШ присоединятся 39 пензенских школ Образование

Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. Ученики 39 школ Пензенской области присоединятся Российскому движению школьников в рамках регионального слета участников организации, который состоится в предстоящую пятницу, 26 октября.

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Мероприятие будет проходить на базе дома молодежи в Пензе. Участие в слете примут специалисты, реализующие деятельность РДШ в области, и активисты первичных организаций организации.

Работа начнется в 10.30 с заседания секций «Основные вопросы деятельности первичных организаций РДШ» и «Вместе можем все!».

В 12.00 состоится церемония посвящения в члены Российского движения школьников, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

29 октября 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Она была образована решением учредительного собрания, которое состоялось в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова 28 марта 2016 года.

На сегодняшний день в Пензенской области в ряды движения вошли ученики 20 школ.