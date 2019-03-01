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Суд обязал ПФР назначить учителю досрочную страховую пенсию по старости

09:30 | 01.03.2019 | Образование

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Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Никольский районный суд Пензенской области обязал отделение Пенсионного фонда России (ПФР) назначить учителю физкультуры досрочную страховую пенсию по старости с момента возникновения права, включив в его специальный стаж периоды нахождения педагога на курсах повышения квалификации, семинарах и тренингах.

Суд обязал ПФР назначить учителю досрочную страховую пенсию по старости. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее ему было отказано в этом на том основании, что он не выработал требуемый стаж в 25 лет.

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«Установлено, что на курсы повышения квалификации, курсы-семинары, семинары и методические тренинги истец направлялся приказами работодателя по вызовам образовательных учреждений. В вышеуказанные периоды он состоял в трудовых отношениях со школой. Эти мероприятия были непосредственно связаны с осуществлением истцом педагогической деятельности как учителя физкультуры, за ним сохранялась заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Следовательно, трудовой договор с работником на время его нахождения на курсах повышения квалификации, семинарах и тренингах не прекращается, и это время относится к рабочему», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Никольского районного суда.

Он отметил, что для отдельных категорий работников, в том числе для педагогов, в силу специальных нормативных актов повышение квалификации и участие в семинарах являются обязательными.

«Таким образом, суд пришел к выводу, что спорные периоды подлежат включению в специальный стаж истца, и удовлетворил требования учителя о назначении досрочной страховой пенсии по старости в связи с осуществлением педагогической деятельности», — пояснил собеседник агентства.

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