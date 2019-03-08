Студент из Пензы претендует на включение в состав сборной РФ на чемпионат профмастерства Образование

Пенза, 8 марта 2019. PenzaNews. Студент четвертого курса факультета приборостроения, информационных технологий и электроники Пензенского государственного университета Кирилл Ревнивцев принял участие в официальном отборе в расширенный состав национальной сборной России по международной компетенции World Skills International (WSI) «Cyber Security».

Фото: Minobr.pnzreg.ru

На включение в команду также претендуют по два представителя из Москвы и из Екатеринбурга, по одному из Самары и из Омска. Все они победители олимпиад и соревнований по информационной безопасности.

Кириллу Ревнивцеву предстоит пройти один из этапов отбора в Самаре, где с 24 по 31 марта будет организована тренировка.

Победители отборочного тестирования получат шанс представлять Россию на чемпионате мира, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.